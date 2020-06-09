Son dakika haberi... Hafif ticari araç kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyona arkadan çarpan araç hurda yığınına dönerken, araç içerisindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 06.45 sıralarında İzmir-Ankara D300/E96 karayolu Kovukdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Dinar Mintaş (22) idaresindeki 55 AUT 26 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde olan Gümrah Engin (51) idaresindeki 06 PPA 35 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle aracın hava yastıkları patlayıp, kapıları ve direksiyon kutusu tamamen koparken, araç sürücüsü Dinar Mintaş şoför mahallinde sıkıştı, araçta yolcu olarak bulunan Vahit Mintaş (30), Şerif Mintaş (10) ve Ertan Minkara (43) ise yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, şoför Dinar Mintaş'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışırken, 112 acil sağlık ekipleri de diğer yaralılara müdahale etti. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan şoför Mintaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan şoför Dinar Mintaş (22) ve Şerif Mintaş (10) Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ertan Minkara (43) ve Vahit Mintaş (30) Salihli'deki özel hastanelere kaldırıldı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılar Dinar Mintaş ve Şerif Mintaş'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinden trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA