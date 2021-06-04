Son dakika haberi | HAFİF TİCARİ ARAÇ EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika haberine göre BOLU'da, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün yol kenarına tuvaletini yapmak için emniyet şeridinde park halinde bıraktığı kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün yol kenarına tuvaletini yapmak için emniyet şeridinde park halinde bıraktığı kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Sarıçam (21) idaresindeki 06 BY 2605 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün yol kenarına tuvaletini yapmak için park edip araçtan indiği, emniyet şeridinde bulunan Murat Öztürk yönetimindeki 06 KD 330 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Hüseyin Sarıçam ile Enes Şahan (21) itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan Berke Ahmet Kocaoğlu'nun (21) ise hayatını kaybettiğini belirledi. Berke Ahmet Kocaoğlu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

100 METRE GERİDE DİNLENME TESİSİ VAR

Kazanın olduğu yerin 100 metre gerisinde bir dinlenme tesisi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından duraklama yapmanın yasak olduğu TEM Otoyolu'nda emniyet şeridine park eden kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı