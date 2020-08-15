Son dakika haberi... Hafif ticari araç dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Gelen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, dere yatağına devrildi.
15.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:42
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, dere yatağına devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan, Malkara yönüne giden Beytullah Öz (62) yönetimindeki 59 KF 103 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.Kazada, araçta bulunan Abdi Yakut (65) hayatını kaybederken, sürücü Beytullah Öz ve Ahmet Özdemir yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Öz, ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yakut'un cenazesi ise otopsi için hastane morguna konuldu.
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Kaynak: DHA