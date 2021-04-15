Hafif ticari araç berber dükkanına girdi 2 yaralı
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Hafif ticari araç berber dükkanına girdi 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hafif ticari araç berber dükkanına girdi: 2 yaralı (2)'İÇERİDE MÜŞTERİLER VARDI'Hafif ticari aracın girdiği berber dükkanının hemen yanında market işleten Erdal Mındık (53), kaza anında işyerinde olduğunu belirtip, "Büyük bir gürültü koptu.

Hafif ticari araç berber dükkanına girdi: 2 yaralı (2)

'İÇERİDE MÜŞTERİLER VARDI'

Hafif ticari aracın girdiği berber dükkanının hemen yanında market işleten Erdal Mındık (53), kaza anında işyerinde olduğunu belirtip, "Büyük bir gürültü koptu. Hemen dışarı çıktık. Aracın girdiğini gördük. Sürücüsü yaralanmış, hastanedeymiş. Ona da büyük geçmiş olsun. Berber dükkanındaki bir kişi de başından hafif şekilde yaralanmış. Allah korudu, içeride müşteriler vardı. Bir kamyon vardı, kaza onu geçmek isterken meydana gelmiş" dedi.

Hafif ticari araç berber dükkanına girdi 2 yaralı
Hafif ticari araç berber dükkanına girdi 2 yaralı
Hafif ticari araç berber dükkanına girdi 2 yaralı
Hafif ticari araç berber dükkanına girdi 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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