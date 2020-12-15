Son dakika haberi... Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp savruldu, kaza kameraya yansıdı
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Son dakika haberi... Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp savruldu, kaza kameraya yansıdı

15.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:48
Son dakika haberi... Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp savruldu, kaza kameraya yansıdı

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce sağ şeritte bulunan bariyerlere ardından da sol şeritte bulunan bariyerlere çarparak savrulurken, 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce sağ şeritte bulunan bariyerlere ardından da sol şeritte bulunan bariyerlere çarparak savrulurken, 2 kişi yaralandı. Kaza arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra TEM Otoyolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan bir hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritte ilerlerken aniden sağ şeritte bulunan bariyerlere ardından da sol şeritte bulunan bariyerlere çarparak yola savruldu. Arkadan gelen araçların sürücüleri, kazayı fark edip, hızlarını keserek kaza yapmaktan kurtuldu. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.


Son dakika haberi... Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp savruldu, kaza kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp savruldu, kaza kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp savruldu, kaza kameraya yansıdı
Son dakika haberi... Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp savruldu, kaza kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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