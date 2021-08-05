Son dakika haberi | Hadımköy'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
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Son dakika haberi | Hadımköy'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | Sağlık

Son dakika gelişmesine göre Hadımköy'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu Hadımköy'de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Hadımköy'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

İSTANBUL - Hadımköy'de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin kısa süre içinde müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 00.00'da Hadımköy Ömerli Mahallesi Vize Caddesinde bulunan bir ambalaj fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre fabrikada bulunan elektrik panosundan kaynaklanan çıkan yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Yangının büyüdüğünü gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Verilen ihbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Çatalca ve Hadımköy'den itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Fabrikada çıkan yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı fakat maddi hasar olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | Hadımköy'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi | Hadımköy'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi | Hadımköy'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi | Hadımköy'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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