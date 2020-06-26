Son dakika haberi: Hacılar Stadyumu'nda çimler ekildi
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Son dakika haberi: Hacılar Stadyumu'nda çimler ekildi

Son dakika gelişmesine göre Hacılar Belediyesi ve hayırsever Fevzi Mercan tarafından ilçeye kazandırılan Hacılar Stadyumu'nda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim ekimi gerçekleştirildi.

Son dakika haberi: Hacılar Stadyumu'nda çimler ekildi
26.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:32

Hacılar Belediyesi ve hayırsever Fevzi Mercan tarafından ilçeye kazandırılan Hacılar Stadyumu'nda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim ekimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akyazı Mahallesi'nde bulunan stadyumda sona yaklaşıldığını açıkladı.

Alanın daha önce toprak saha olduğunu anımsatan Özdoğan, "Yakın bir zamanda yeşil bir sahaya kavuşacağız. Çevre düzenlemelerinin ardından UEFA standartlarındaki sahamızı, sporcularımızın ve gençlerimizin kullanımına sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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