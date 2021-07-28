Son dakika haberi: Hacılar'da kentsel dönüşüm hız kesmiyor
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Son dakika haberi: Hacılar'da kentsel dönüşüm hız kesmiyor

Son dakika haberi: Hacılar'da kentsel dönüşüm hız kesmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hacılar Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm alanında yapılacak olan 88 adet dairenin ihalesi yapıldı.

Hacılar Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm alanında yapılacak olan 88 adet dairenin ihalesi yapıldı. İhaleye 6 firma katılım sağladı.

Hacılar Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen ihaleye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman başkanlık etti. 24 milyon 578 bin 132 TL yaklaşık maliyeti olan ihaleye katılan 6 firmanın isimleri ve teklifleri şu şekilde oluştu;

"Helka İnşaat STİ. 30 milyon 275 bin TL, Sungur İnşaat 32 milyon 212 bin TL, Korkmazlar İnşaat 23 milyon 817 bin TL, Polat Nur İnşaat 25 milyon TL, Mehmet Şahinoğulları İnşaat 19 milyon 449 bin TL, Göker Gözütok Mühendislik İnşaat 19 milyon 487 bin TL"

Kapalı zarf usulü gerçekleştirilen ihalenin Hacılar ve Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Hacılar Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, ihale sonucunun komisyon incelemesinin ardından açıklanacağını belirtti. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Hacılar'da kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Son dakika haberi: Hacılar'da kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Son dakika haberi: Hacılar'da kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Son dakika haberi: Hacılar'da kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Son dakika haberi: Hacılar'da kentsel dönüşüm hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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