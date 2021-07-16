Son dakika haberi... Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antakya'da bulunan Habib-i Neccar Dağı'nda gün içerisinde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş yayıldı. Yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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