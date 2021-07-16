Son dakika haberi... Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antakya'da bulunan Habib-i Neccar Dağı'nda gün içerisinde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş yayıldı. Yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı