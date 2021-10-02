Son dakika haberi | Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit ve mozaik bulundu

İZNİK, BURSA (İHA) - Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit bulundu

Zeytinlikten çıkan lahit inceleniyor

BURSA - UNESCO'ya aday İznik'te sit alanı olarak ilan edilen alanda yeni bir lahit ve mozaik bulundu. Arkeologlar lahidi incelemeye alıp çalışmalara devam ediyor.

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan İznik'te yeni bir tarih daha keşfedildi. Zeytinliğin içerisinde etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede arkeologlar bir lahit buldu. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahiti gün yüzüne çıkarılma işlemi devam ediyor. Lahitin bulunduğu bölgede Roma dönemine ait taban mozaiği de çıktığı öğrenildi.