Son dakika haberi | Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit ve mozaik bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit ve mozaik bulundu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberleri: Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit bulundu Zeytinlikten çıkan lahit inceleniyor UNESCO'ya aday İznik'te sit alanı olarak ilan edilen alanda yeni bir lahit ve mozaik bulundu.

İZNİK, BURSA (İHA) - Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit bulundu

Zeytinlikten çıkan lahit inceleniyor

BURSA - UNESCO'ya aday İznik'te sit alanı olarak ilan edilen alanda yeni bir lahit ve mozaik bulundu. Arkeologlar lahidi incelemeye alıp çalışmalara devam ediyor.

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan İznik'te yeni bir tarih daha keşfedildi. Zeytinliğin içerisinde etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede arkeologlar bir lahit buldu. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahiti gün yüzüne çıkarılma işlemi devam ediyor. Lahitin bulunduğu bölgede Roma dönemine ait taban mozaiği de çıktığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit ve mozaik bulundu

Son dakika haberi | Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit ve mozaik bulundu

Son dakika haberi | Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit ve mozaik bulundu

Son dakika haberi | Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit ve mozaik bulundu
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şafak Sezer Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Alex Teixeira Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Kültür Bakanlığının sit alanı ilan ettiği bölgede yeni bir lahit ve mozaik bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:35:35. #1.17#