Fethiye'de boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu gider borusunda sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu gider borusunda sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Caddesi'ndeki bir iş hanının yağmur suyu gider borusundan kedi sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, boruyu dikkatlice keserek kediyi kurtardı.
Kedi, sahibine teslim edildi.