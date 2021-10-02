Fethiye'de boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler
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Fethiye'de boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu gider borusunda sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu gider borusunda sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Caddesi'ndeki bir iş hanının yağmur suyu gider borusundan kedi sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, boruyu dikkatlice keserek kediyi kurtardı.

Kedi, sahibine teslim edildi.

Fethiye'de boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Fethiye'de boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Fethiye'de boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Fethiye'de boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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