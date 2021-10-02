Son dakika haberi! Beyşehir Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Soğla bölgesindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alanın balçık ve bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemiyor ancak alanı kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Yangın nedeniyle sazlıklar alev alev yanarken, gökyüzünü siyah duman tabakası kapladı.

Bölgedeki sazlık alanlar çok sayıda su kuşu, ördek ve yaban hayatının yaşam alanı.