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Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucunda, Sarılar Mahallesi'nde F.Ş'ye ait evde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Aramada, 8 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 2 tabanca, av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada, evdeki F.F. de hırsızlık ve suç üstlenme suçlarından arandığı belirlenerek gözaltına alındı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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