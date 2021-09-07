Son dakika haber! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
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Son dakika haber! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, yaşadığı evde ölü bulundu.

Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, yaşadığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi 2201 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Bülent Can'dan haber alamayan ablası şüphe üzerine eve gitti. Can'ın kapıyı açmaması üzerine durum polise bildirilirken, olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Bülent Can'ın evde hareketsiz şekilde bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Bülent Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede Bülent Can'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve ölmeden kısa bir süre önce de uyuşturucu madde kullandığı öne sürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Can'ın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haber! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haber! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haber! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haber! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haber! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haber! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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