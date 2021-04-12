Son dakika haberi | Güzelyurt ilçesinde polis ihlale izin vermiyor

Gelen son dakika haberine göre Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde uygulama yapan polis ve bekçiler olumsuzluğa ve ihlallere geçit vermiyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde uygulama yapan polis ve bekçiler olumsuzluğa ve ihlallere geçit vermiyor.

Çok yüksek riskli iller arasında kırmızı kategoride bulunan Aksaray'ın merkezinde olduğu gibi ilçelerinde de denetimler aralıksız sürdürülüyor. Güzelyurt İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, ilçe giriş ve çıkışlarında hem korona virüs hem de rutin uygulamalarını sürdürüyor. İlçenin girişinde trafik ekipleri araçları durdururken, asayiş ekipleri ise yayalar üzerinde denetim yapıyor. Durdurulan araçlar trafik ekiplerince sürücü ve araç evrakları sorgulanırken, asayiş ekipleri de HES kodu, maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapıyor. Sokağa çıkan yayaları da inceleyen asayiş ekipleri HES kodu sorgulamasını yaparak evde kalmaları için uyarılarda bulunuyor. Ekipler uygulamalarını günün belirli saatlerinde gerçekleştiriyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı