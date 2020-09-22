Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 5'incisi bugün yapılacak
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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 5'incisi bugün yapılacak

TÜRKİYE ve Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 5'incisinin, saat 13.00'te yapılması planlanıyor.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 5'incisi bugün yapılacak
22.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:19

TÜRKİYE ve Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 5'incisinin, saat 13.00'te yapılması planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 5'incisinin bugün 13.00'te başlaması bekleniyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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