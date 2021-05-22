Son dakika haberi: Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı (2)
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Son dakika haberi: Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı (2)

Son dakika haberi: Güvenlik görevlisini öldüren şüpheli yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... TUTUKLANDIAntalya'da kız arkadaşı ile gittiği ormanda 'laf atma' yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in katil zanlısı olarak yakalanan Mevlüt Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Antalya'da kız arkadaşı ile gittiği ormanda 'laf atma' yüzünden çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürülen Hakan Ökten'in katil zanlısı olarak yakalanan Mevlüt Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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