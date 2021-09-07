Son dakika haberi | 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' jandarma ekiplerince tanıtıldı
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Son dakika haberi | 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' jandarma ekiplerince tanıtıldı

Son dakika haberi | 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' jandarma ekiplerince tanıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 70 ayrı okulda ve çevresinde 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 70 ayrı okulda ve çevresinde 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün okullarda ve çevresinde jandarma ekiplerince bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, okullar ve çevresinin güvenli bir hale getirilmesi amacıyla 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' olan 146 jandarma personeli tarafından Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi tanıtıldı. Yapılan çalışma kapsamında jandarma sorumluluk bölgesinde olan 13 ilçede ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan 70 ayrı okulda ve çevresinde uygulama yapıldı. Öğrencilere jandarma dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Faaliyetlerde jandarma köpekleriyle yapılan gösteriler, çocukların büyük ilgisini topladı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi | 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' jandarma ekiplerince tanıtıldı
Son dakika haberi | 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' jandarma ekiplerince tanıtıldı
Son dakika haberi | 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' jandarma ekiplerince tanıtıldı
Son dakika haberi | 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' jandarma ekiplerince tanıtıldı
Son dakika haberi | 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' jandarma ekiplerince tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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