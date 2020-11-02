Son dakika haberi... Gürcistan Başbakanı Gakharia Covid-19'a yakalandı
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Son dakika haberi... Gürcistan Başbakanı Gakharia Covid-19'a yakalandı

02.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:55
Son dakika haberi... Gürcistan Başbakanı Gakharia Covid-19'a yakalandı

Son dakika politika haberi: Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Korona virüs salgını dünya liderleri arasından yayılmaya devam ediyor. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Gakharia'nın korumalarından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gakharia'nın kendini tecrit altına aldığı ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Başbakan kendini iyi hissediyor ve tedavisine evde devam edecek" denildi.

3,7 milyon nüfuslu Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan'da şu ana kadar 42 bin 579 kişide korona virüs tespit edilirken, 342 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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