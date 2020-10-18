Son dakika haberi! Günün özeti

Son dakika haberine göre Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Minsk üçlüsüne 'Ermenistan' tepkisiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni ve AK Parti 7. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geldiği Şırnak'ta halka seslendi.