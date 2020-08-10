Son dakika haberi: Günün özeti Bir son dakika haberine göre Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 858'e yükseldiğini ve bugün bin 193 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı. ... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 147 milyonluk açılışta kritik uyarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri'nin açılışına katıldı. Kritik uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maske takmayan, çenesinin altında barındıran vatandaşlarımız var. Yanlış yapıyoruz" dedi. ... CHP'nin 'A Takımı' belli oldu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönemde yol arkadaşlığı yapacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. ... LGS tercih sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarının erişime resmen açıldığını ilan etti. ... Washington'da sokak partisine silahlı saldırı ABD'nin başkenti Washington DC'de izinsiz sokak gösterisine yapılan silahlı saldırı sonucu 1kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. ... Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi. (İHA) Kaynak: İHA