Son dakika haberi! Günün özeti

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Son dakika haberi... Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

21.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:33

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Türkiye'de korona virüsten 18 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 526'e yükseldiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık bırakmayacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, "Gerek ülkemizin içinde gerek ülkemizin dışında ister Irak'ın kuzeyinde ister Suriye'nin kuzeyinde ister Barış Pınarı Harekatı'nda, ister İdlib'te, ister Libya'da, ister Azeri kardeşlerimize karşı Ermenistan'ın şu anda yapmış olduğu saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık bırakmayacağız" dedi.

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MGK perşembe günü toplanıyor

Terörle mücadele, Azerbaycan, Libya ve Suriye. MGK, Türkiye'nin iç ve dış güvenliğini yakından ilgilendiren konuları görüşmek üzere Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörle mücadele MGK'nın en önemli güvenlik başlıkları arasında.

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Sosyal medya düzenlemesi hazır

Sanal ortamda küfür eden, hakaret eden tespit edilecek; Sosyal medya kuruluşları Türkiye'de ofis açacak. Mağdur vatandaş doğrudan başvurup içeriğin kaldırılmasını isteyebilecek.

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Ayasofya Cami'ne ördek başı yeşili halılar döşenmeye başlandı

24 Temmuz Cuma günü ilk Cuma namazının kılınacağı Ayasofya Cami'ne ördek başı yeşili halılar döşenmeye başlandı. Halıyı üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, "Yaklaşık 10 saf civarında halı döşendi. İnşallah açılış tarihine yetişecek" dedi.

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Lokanta ve kıraathanelerin saat kısıtlaması kaldırıldı

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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