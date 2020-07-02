Son dakika haberi! Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 814.841.963

Türk Hava Yolları 531.616.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 814.841.963 Türk Hava Yolları 531.616.345 Emlak Konut GMYO 485.958.644 Şişe Cam 429.553.694 Karsan Otomotiv 422.206.940 ASELSAN 397.872.644 Kardemir (D) 388.768.064 İş Bankası (C) 324.714.625 İş Finansal Kiralama 304.783.251 Albaraka Türk 299.135.959 Turkcell 279.295.963 Petkim 242.700.936 Trakya Cam 236.482.194 Halkbank 230.815.217 Tekfen Holding 230.724.294 Akbank 225.882.228 Odaş Elektrik 220.008.439 Torunlar GMYO 211.187.134 Ereğli Demir Çelik 196.404.967 Tüpraş 196.112.786 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA