Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ziraat GMYO 2,94 2,70 8,89 ARD Bilişim Teknolojileri 8,61 8,21 4,87 Tüpraş 171,90 164,80 4,31 Torunlar GMYO 4,72 4,54 3,96 İş Finansal Kiralama 4,00 3,88 3,09 Koza Altın 142,20 138,10 2,97 BİM Mağazalar 76,90 74,85 2,74 Hektaş 15,00 14,61 2,67 Türk Hava Yolları 22,50 22,00 2,27 Anadolu Efes 30,16 29,50 2,24 Koza Madencilik 21,96 21,48 2,23 İndeks Bilgisayar 8,34 8,17 2,08 Vestel 29,66 29,06 2,06 Eczacıbaşı İlaç 7,58 7,43 2,02 Kordsa Teknik Tekstil 38,12 37,38 1,98 Logo Yazılım 49,60 48,66 1,93 Petkim 9,11 8,94 1,90 Aydem Enerji 7,22 7,09 1,83 Şok Marketler Ticaret 15,30 15,03 1,80 Migros Ticaret 43,52 42,76 1,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Çok sayıda kişiyi dolandıran kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi