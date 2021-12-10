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Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ziraat GMYO2,942,708,89ARD...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ziraat GMYO2,942,708,89
ARD Bilişim Teknolojileri8,618,214,87
Tüpraş171,90164,804,31
Torunlar GMYO4,724,543,96
İş Finansal Kiralama4,003,883,09
Koza Altın142,20138,102,97
BİM Mağazalar76,9074,852,74
Hektaş15,0014,612,67
Türk Hava Yolları22,5022,002,27
Anadolu Efes30,1629,502,24
Koza Madencilik21,9621,482,23
İndeks Bilgisayar8,348,172,08
Vestel29,6629,062,06
Eczacıbaşı İlaç7,587,432,02
Kordsa Teknik Tekstil38,1237,381,98
Logo Yazılım49,6048,661,93
Petkim9,118,941,90
Aydem Enerji7,227,091,83
Şok Marketler Ticaret15,3015,031,80
Migros Ticaret43,5242,761,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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