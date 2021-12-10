Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ziraat GMYO2,942,708,89ARD...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ziraat GMYO
|2,94
|2,70
|8,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,61
|8,21
|4,87
|Tüpraş
|171,90
|164,80
|4,31
|Torunlar GMYO
|4,72
|4,54
|3,96
|İş Finansal Kiralama
|4,00
|3,88
|3,09
|Koza Altın
|142,20
|138,10
|2,97
|BİM Mağazalar
|76,90
|74,85
|2,74
|Hektaş
|15,00
|14,61
|2,67
|Türk Hava Yolları
|22,50
|22,00
|2,27
|Anadolu Efes
|30,16
|29,50
|2,24
|Koza Madencilik
|21,96
|21,48
|2,23
|İndeks Bilgisayar
|8,34
|8,17
|2,08
|Vestel
|29,66
|29,06
|2,06
|Eczacıbaşı İlaç
|7,58
|7,43
|2,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|38,12
|37,38
|1,98
|Logo Yazılım
|49,60
|48,66
|1,93
|Petkim
|9,11
|8,94
|1,90
|Aydem Enerji
|7,22
|7,09
|1,83
|Şok Marketler Ticaret
|15,30
|15,03
|1,80
|Migros Ticaret
|43,52
|42,76
|1,78
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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