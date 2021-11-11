Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|20,60
|21,20
|-2,83
|Yataş
|13,06
|13,34
|-2,10
|İndeks Bilgisayar
|6,49
|6,58
|-1,37
|Esenboğa Elektrik
|29,04
|29,38
|-1,16
|Halk GYO
|2,70
|2,73
|-1,10
|Akbank
|6,33
|6,40
|-1,09
|Deva Holding
|24,34
|24,60
|-1,06
|Emlak Konut GYO
|2,09
|2,11
|-0,95
|Garanti Bankası
|10,63
|10,73
|-0,93
|Gübre Fabrikaları
|67,25
|67,80
|-0,81
|Vakıflar Bankası
|3,74
|3,77
|-0,80
|Sarkuysan
|16,85
|16,98
|-0,77
|Verusa Holding
|47,94
|48,30
|-0,75
|Türk İlaç Serum
|9,19
|9,25
|-0,65
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,11
|3,13
|-0,64
|İş Bankası (C)
|6,23
|6,27
|-0,64
|Bera Holding
|9,64
|9,70
|-0,62
|MLP Sağlık
|28,78
|28,94
|-0,55
|Logo Yazılım
|41,28
|41,50
|-0,53
|Global Yatırım Holding
|2,04
|2,05
|-0,49
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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