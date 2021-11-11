Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 20,60 21,20 -2,83 Yataş 13,06 13,34 -2,10 İndeks Bilgisayar 6,49 6,58 -1,37 Esenboğa Elektrik 29,04 29,38 -1,16 Halk GYO 2,70 2,73 -1,10 Akbank 6,33 6,40 -1,09 Deva Holding 24,34 24,60 -1,06 Emlak Konut GYO 2,09 2,11 -0,95 Garanti Bankası 10,63 10,73 -0,93 Gübre Fabrikaları 67,25 67,80 -0,81 Vakıflar Bankası 3,74 3,77 -0,80 Sarkuysan 16,85 16,98 -0,77 Verusa Holding 47,94 48,30 -0,75 Türk İlaç Serum 9,19 9,25 -0,65 Yapı ve Kredi Bankası 3,11 3,13 -0,64 İş Bankası (C) 6,23 6,27 -0,64 Bera Holding 9,64 9,70 -0,62 MLP Sağlık 28,78 28,94 -0,55 Logo Yazılım 41,28 41,50 -0,53 Global Yatırım Holding 2,04 2,05 -0,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi