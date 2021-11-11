Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji20,6021,20-2,83
Yataş13,0613,34-2,10
İndeks Bilgisayar6,496,58-1,37
Esenboğa Elektrik29,0429,38-1,16
Halk GYO2,702,73-1,10
Akbank6,336,40-1,09
Deva Holding24,3424,60-1,06
Emlak Konut GYO2,092,11-0,95
Garanti Bankası10,6310,73-0,93
Gübre Fabrikaları67,2567,80-0,81
Vakıflar Bankası3,743,77-0,80
Sarkuysan16,8516,98-0,77
Verusa Holding47,9448,30-0,75
Türk İlaç Serum9,199,25-0,65
Yapı ve Kredi Bankası3,113,13-0,64
İş Bankası (C)6,236,27-0,64
Bera Holding9,649,70-0,62
MLP Sağlık28,7828,94-0,55
Logo Yazılım41,2841,50-0,53
Global Yatırım Holding2,042,05-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title