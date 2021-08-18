Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,82 3,92 -2,55 Ford Otosan 174,90 178,60 -2,07 Parsan 28,16 28,72 -1,95 TAV Havalimanları 22,90 23,34 -1,89 Eczacıbaşı Yatırım 43,86 44,70 -1,88 Pegasus 69,40 70,65 -1,77 Fenerbahçe Futbol 34,32 34,92 -1,72 İhlas Holding 0,59 0,60 -1,67 Deva Holding 25,30 25,70 -1,56 Ege Endüstri 1.273,60 1.292,20 -1,44 Tofaş Oto Fabrikası 40,50 41,08 -1,41 Torunlar GMYO 3,77 3,82 -1,31 Ereğli Demir Çelik 19,18 19,43 -1,29 Arçelik 33,48 33,90 -1,24 Koç Holding 23,68 23,96 -1,17 Türk Traktör 178,00 180,10 -1,17 Kordsa Teknik Tekstil 23,82 24,10 -1,16 İş Yatırım Menkul Değerler 14,34 14,50 -1,10 Kardemir (D) 8,10 8,19 -1,10 Galatasaray Sportif 3,73 3,77 -1,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi sipariş patlaması yaşıyor