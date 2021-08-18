Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,82
|3,92
|-2,55
|Ford Otosan
|174,90
|178,60
|-2,07
|Parsan
|28,16
|28,72
|-1,95
|TAV Havalimanları
|22,90
|23,34
|-1,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,86
|44,70
|-1,88
|Pegasus
|69,40
|70,65
|-1,77
|Fenerbahçe Futbol
|34,32
|34,92
|-1,72
|İhlas Holding
|0,59
|0,60
|-1,67
|Deva Holding
|25,30
|25,70
|-1,56
|Ege Endüstri
|1.273,60
|1.292,20
|-1,44
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,50
|41,08
|-1,41
|Torunlar GMYO
|3,77
|3,82
|-1,31
|Ereğli Demir Çelik
|19,18
|19,43
|-1,29
|Arçelik
|33,48
|33,90
|-1,24
|Koç Holding
|23,68
|23,96
|-1,17
|Türk Traktör
|178,00
|180,10
|-1,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,82
|24,10
|-1,16
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,34
|14,50
|-1,10
|Kardemir (D)
|8,10
|8,19
|-1,10
|Galatasaray Sportif
|3,73
|3,77
|-1,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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