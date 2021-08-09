Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama341,50315,108,38
Borusan Mannesmann27,6026,205,34
Nuh Çimento39,8438,064,68
Eczacıbaşı Yatırım42,7041,063,99
Global Yatırım Holding2,392,303,91
Ege Gübre184,70178,203,65
Şişe Cam8,278,003,37
Kordsa Teknik Tekstil24,9424,242,89
Fenerbahçe Futbol36,9436,002,61
Torunlar GMYO3,573,492,29
Odaş Elektrik1,401,372,19
Tofaş Oto Fabrikası39,3638,522,18
Karsan Otomotiv4,013,932,04
Esenboğa Elektrik30,7830,201,92
Petkim5,875,761,91
Galatasaray Sportif3,793,721,88
Türkiye Sigorta4,884,791,88
Türk Traktör181,90178,801,73
Jantsa Jant Sanayi74,5573,301,71
Kartonsan53,9553,051,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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