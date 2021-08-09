Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|341,50
|315,10
|8,38
|Borusan Mannesmann
|27,60
|26,20
|5,34
|Nuh Çimento
|39,84
|38,06
|4,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,70
|41,06
|3,99
|Global Yatırım Holding
|2,39
|2,30
|3,91
|Ege Gübre
|184,70
|178,20
|3,65
|Şişe Cam
|8,27
|8,00
|3,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,94
|24,24
|2,89
|Fenerbahçe Futbol
|36,94
|36,00
|2,61
|Torunlar GMYO
|3,57
|3,49
|2,29
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,37
|2,19
|Tofaş Oto Fabrikası
|39,36
|38,52
|2,18
|Karsan Otomotiv
|4,01
|3,93
|2,04
|Esenboğa Elektrik
|30,78
|30,20
|1,92
|Petkim
|5,87
|5,76
|1,91
|Galatasaray Sportif
|3,79
|3,72
|1,88
|Türkiye Sigorta
|4,88
|4,79
|1,88
|Türk Traktör
|181,90
|178,80
|1,73
|Jantsa Jant Sanayi
|74,55
|73,30
|1,71
|Kartonsan
|53,95
|53,05
|1,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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