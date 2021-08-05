Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Holding0,580,59-1,69Teknosa İç ve...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,580,59-1,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,227,33-1,50
Ege Gübre177,00179,60-1,45
Vestel29,1029,52-1,42
Tofaş Oto. Fab.37,4838,02-1,42
Enerjisa Enerji10,4710,61-1,32
İş Bankası (C)5,295,36-1,31
Parsan28,2028,52-1,12
Esenboğa Elektrik31,1831,52-1,08
Eczacıbaşı Yatırım40,1640,58-1,03
Coca Cola İçecek87,1088,00-1,02
Borusan Yat. Paz.302,70305,80-1,01
Karsan Otomotiv3,953,99-1,00
Hektaş8,178,25-0,97
Şekerbank1,051,06-0,94
Türk Traktör179,40181,10-0,94
Akbank5,375,42-0,92
Kardemir (D)7,787,85-0,89
Yapı ve Kredi Bank.2,432,45-0,82
T.S.K.B.1,301,31-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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