Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Holding0,580,59-1,69Teknosa İç ve...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,58
|0,59
|-1,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|7,33
|-1,50
|Ege Gübre
|177,00
|179,60
|-1,45
|Vestel
|29,10
|29,52
|-1,42
|Tofaş Oto. Fab.
|37,48
|38,02
|-1,42
|Enerjisa Enerji
|10,47
|10,61
|-1,32
|İş Bankası (C)
|5,29
|5,36
|-1,31
|Parsan
|28,20
|28,52
|-1,12
|Esenboğa Elektrik
|31,18
|31,52
|-1,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,16
|40,58
|-1,03
|Coca Cola İçecek
|87,10
|88,00
|-1,02
|Borusan Yat. Paz.
|302,70
|305,80
|-1,01
|Karsan Otomotiv
|3,95
|3,99
|-1,00
|Hektaş
|8,17
|8,25
|-0,97
|Şekerbank
|1,05
|1,06
|-0,94
|Türk Traktör
|179,40
|181,10
|-0,94
|Akbank
|5,37
|5,42
|-0,92
|Kardemir (D)
|7,78
|7,85
|-0,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|2,45
|-0,82
|T.S.K.B.
|1,30
|1,31
|-0,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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