Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Holding0,580,59-1,69Teknosa İç ve...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,58 0,59 -1,69 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 7,33 -1,50 Ege Gübre 177,00 179,60 -1,45 Vestel 29,10 29,52 -1,42 Tofaş Oto. Fab. 37,48 38,02 -1,42 Enerjisa Enerji 10,47 10,61 -1,32 İş Bankası (C) 5,29 5,36 -1,31 Parsan 28,20 28,52 -1,12 Esenboğa Elektrik 31,18 31,52 -1,08 Eczacıbaşı Yatırım 40,16 40,58 -1,03 Coca Cola İçecek 87,10 88,00 -1,02 Borusan Yat. Paz. 302,70 305,80 -1,01 Karsan Otomotiv 3,95 3,99 -1,00 Hektaş 8,17 8,25 -0,97 Şekerbank 1,05 1,06 -0,94 Türk Traktör 179,40 181,10 -0,94 Akbank 5,37 5,42 -0,92 Kardemir (D) 7,78 7,85 -0,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 2,45 -0,82 T.S.K.B. 1,30 1,31 -0,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi