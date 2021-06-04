Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,93
|4,21
|-6,65
|Nuh Çimento
|46,82
|47,98
|-2,42
|Halk GMYO
|2,99
|3,05
|-1,97
|Good-Year
|7,12
|7,24
|-1,66
|Doğuş Otomotiv
|25,16
|25,50
|-1,33
|Coca Cola İçecek
|78,00
|79,00
|-1,27
|Konya Çimento
|831,60
|842,10
|-1,25
|Verusa Holding
|52,05
|52,70
|-1,23
|Yataş
|15,07
|15,23
|-1,05
|GSD Holding
|1,92
|1,94
|-1,03
|SASA Polyester
|33,42
|33,74
|-0,95
|Kartonsan
|57,05
|57,55
|-0,87
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,00
|16,14
|-0,87
|Vakıflar Bankası
|3,57
|3,60
|-0,83
|Çimsa
|23,90
|24,10
|-0,83
|Ege Endüstri
|1.237,20
|1.247,00
|-0,79
|TAV Havalimanları
|25,04
|25,22
|-0,71
|Parsan
|29,18
|29,38
|-0,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,31
|7,36
|-0,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,42
|22,56
|-0,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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