Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Esenboğa Elektrik30,5028,805,90
Çemaş Döküm1,281,224,92
Netaş Telekomünikasyon21,5620,843,45
Akiş GMYO1,971,913,14
Kordsa Teknik Tekstil22,9222,302,78
Karsan Otomotiv4,674,552,64
Aksa Enerji13,1812,902,17
Sabancı Holding9,048,862,03
Yapı ve Kredi Bankası2,192,151,86
Şekerbank1,121,101,82
Alkim Kimya15,8715,621,60
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,351,331,50
Kartonsan58,0057,151,49
ASELSAN15,1214,901,48
Ege Endüstri1.254,601.237,401,39
Tekfen Holding15,2615,081,19
İş Bankası (C)5,155,091,18
Akbank5,265,201,15
Vakıflar Bankası3,573,531,13
Garanti Bankası8,087,991,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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