Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|30,50
|28,80
|5,90
|Çemaş Döküm
|1,28
|1,22
|4,92
|Netaş Telekomünikasyon
|21,56
|20,84
|3,45
|Akiş GMYO
|1,97
|1,91
|3,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,92
|22,30
|2,78
|Karsan Otomotiv
|4,67
|4,55
|2,64
|Aksa Enerji
|13,18
|12,90
|2,17
|Sabancı Holding
|9,04
|8,86
|2,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,19
|2,15
|1,86
|Şekerbank
|1,12
|1,10
|1,82
|Alkim Kimya
|15,87
|15,62
|1,60
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,35
|1,33
|1,50
|Kartonsan
|58,00
|57,15
|1,49
|ASELSAN
|15,12
|14,90
|1,48
|Ege Endüstri
|1.254,60
|1.237,40
|1,39
|Tekfen Holding
|15,26
|15,08
|1,19
|İş Bankası (C)
|5,15
|5,09
|1,18
|Akbank
|5,26
|5,20
|1,15
|Vakıflar Bankası
|3,57
|3,53
|1,13
|Garanti Bankası
|8,08
|7,99
|1,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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