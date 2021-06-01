Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Esenboğa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 30,50 28,80 5,90 Çemaş Döküm 1,28 1,22 4,92 Netaş Telekomünikasyon 21,56 20,84 3,45 Akiş GMYO 1,97 1,91 3,14 Kordsa Teknik Tekstil 22,92 22,30 2,78 Karsan Otomotiv 4,67 4,55 2,64 Aksa Enerji 13,18 12,90 2,17 Sabancı Holding 9,04 8,86 2,03 Yapı ve Kredi Bankası 2,19 2,15 1,86 Şekerbank 1,12 1,10 1,82 Alkim Kimya 15,87 15,62 1,60 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,35 1,33 1,50 Kartonsan 58,00 57,15 1,49 ASELSAN 15,12 14,90 1,48 Ege Endüstri 1.254,60 1.237,40 1,39 Tekfen Holding 15,26 15,08 1,19 İş Bankası (C) 5,15 5,09 1,18 Akbank 5,26 5,20 1,15 Vakıflar Bankası 3,57 3,53 1,13 Garanti Bankası 8,08 7,99 1,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi