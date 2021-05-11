Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi71,2576,90-7,35
Nuh Çimento53,3556,45-5,49
Kerevitaş Gıda5,145,29-2,84
Türk Traktör205,90211,50-2,65
Fenerbahçe Futbol26,3627,02-2,44
Bera Holding31,0231,78-2,39
Pegasus82,0583,95-2,26
Verusa Holding58,0559,30-2,11
Bursa Çimento3,803,88-2,06
Akiş GMYO1,911,95-2,05
Ege Endüstri1.330,201.357,00-1,97
Alkim Kimya16,2416,55-1,87
Parsan30,4631,00-1,74
Brisa24,3024,72-1,70
Otokar331,70337,20-1,63
Hektaş9,449,59-1,56
Ford Otosan177,20180,00-1,56
Aksa15,1815,41-1,49
Tofaş Oto Fabrikası29,4429,88-1,47
Konya Çimento914,30927,80-1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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