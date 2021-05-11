Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|71,25
|76,90
|-7,35
|Nuh Çimento
|53,35
|56,45
|-5,49
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|5,29
|-2,84
|Türk Traktör
|205,90
|211,50
|-2,65
|Fenerbahçe Futbol
|26,36
|27,02
|-2,44
|Bera Holding
|31,02
|31,78
|-2,39
|Pegasus
|82,05
|83,95
|-2,26
|Verusa Holding
|58,05
|59,30
|-2,11
|Bursa Çimento
|3,80
|3,88
|-2,06
|Akiş GMYO
|1,91
|1,95
|-2,05
|Ege Endüstri
|1.330,20
|1.357,00
|-1,97
|Alkim Kimya
|16,24
|16,55
|-1,87
|Parsan
|30,46
|31,00
|-1,74
|Brisa
|24,30
|24,72
|-1,70
|Otokar
|331,70
|337,20
|-1,63
|Hektaş
|9,44
|9,59
|-1,56
|Ford Otosan
|177,20
|180,00
|-1,56
|Aksa
|15,18
|15,41
|-1,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,44
|29,88
|-1,47
|Konya Çimento
|914,30
|927,80
|-1,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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