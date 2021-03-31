Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,63
|4,93
|-6,09
|Aksa
|16,12
|16,57
|-2,72
|Enka İnşaat
|8,07
|8,26
|-2,30
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,93
|-1,55
|Anadolu Efes
|21,54
|21,88
|-1,55
|Bim Mağazalar
|70,55
|71,50
|-1,33
|Garanti Bankası
|6,70
|6,78
|-1,18
|Turkcell
|14,76
|14,91
|-1,01
|Tofaş Oto. Fab.
|33,72
|34,06
|-1,00
|Türk Hava Yolları
|12,59
|12,71
|-0,94
|Ülker Bisküvi
|21,40
|21,60
|-0,93
|Çimsa
|20,46
|20,64
|-0,87
|TAV Havalimanları
|20,86
|21,04
|-0,86
|Coca Cola İçecek
|69,75
|70,35
|-0,85
|Aksigorta
|8,16
|8,23
|-0,85
|Eczacıbaşı İlaç
|6,53
|6,58
|-0,76
|Kardemir (D)
|7,03
|7,08
|-0,71
|Mavi Giyim
|47,48
|47,78
|-0,63
|İş Y. Men. Değ.
|15,53
|15,62
|-0,58
|MLP Sağlık
|20,86
|20,98
|-0,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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