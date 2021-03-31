Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,634,93-6,09
Aksa16,1216,57-2,72
Enka İnşaat8,078,26-2,30
Emlak Konut GMYO1,901,93-1,55
Anadolu Efes21,5421,88-1,55
Bim Mağazalar70,5571,50-1,33
Garanti Bankası6,706,78-1,18
Turkcell14,7614,91-1,01
Tofaş Oto. Fab.33,7234,06-1,00
Türk Hava Yolları12,5912,71-0,94
Ülker Bisküvi21,4021,60-0,93
Çimsa20,4620,64-0,87
TAV Havalimanları20,8621,04-0,86
Coca Cola İçecek69,7570,35-0,85
Aksigorta8,168,23-0,85
Eczacıbaşı İlaç6,536,58-0,76
Kardemir (D)7,037,08-0,71
Mavi Giyim47,4847,78-0,63
İş Y. Men. Değ.15,5315,62-0,58
MLP Sağlık20,8620,98-0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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