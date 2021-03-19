Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

19.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:26
Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik3,794,02-5,72
Albaraka Türk1,901,99-4,52
Türk Traktör240,10246,90-2,75
İhlas Gayrimenkul1,111,14-2,63
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,661,70-2,35
Anadolu Grubu Holding26,8627,46-2,18
Gübre Fabrikaları74,2075,85-2,18
Verusa Holding64,8566,25-2,11
MLP Sağlık24,3824,90-2,09
Petkim5,976,09-1,97
Ege Gübre220,50224,70-1,87
Çimsa22,1222,54-1,86
Hektaş29,1029,64-1,82
Aksigorta9,109,26-1,73
Şekerbank1,321,34-1,49
Yapı ve Kredi Bankası2,712,75-1,45
Sabancı Holding10,2710,42-1,44
Karsan Otomotiv4,174,23-1,42
Emlak Konut GMYO2,142,17-1,38
Akiş GMYO2,282,31-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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