Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
19.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:26
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,79
|4,02
|-5,72
|Albaraka Türk
|1,90
|1,99
|-4,52
|Türk Traktör
|240,10
|246,90
|-2,75
|İhlas Gayrimenkul
|1,11
|1,14
|-2,63
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,66
|1,70
|-2,35
|Anadolu Grubu Holding
|26,86
|27,46
|-2,18
|Gübre Fabrikaları
|74,20
|75,85
|-2,18
|Verusa Holding
|64,85
|66,25
|-2,11
|MLP Sağlık
|24,38
|24,90
|-2,09
|Petkim
|5,97
|6,09
|-1,97
|Ege Gübre
|220,50
|224,70
|-1,87
|Çimsa
|22,12
|22,54
|-1,86
|Hektaş
|29,10
|29,64
|-1,82
|Aksigorta
|9,10
|9,26
|-1,73
|Şekerbank
|1,32
|1,34
|-1,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,71
|2,75
|-1,45
|Sabancı Holding
|10,27
|10,42
|-1,44
|Karsan Otomotiv
|4,17
|4,23
|-1,42
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,17
|-1,38
|Akiş GMYO
|2,28
|2,31
|-1,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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