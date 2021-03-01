Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi

01.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:48
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi

??????? Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Kordsa Teknik Tekstil oldu.

??????? Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Kordsa Teknik Tekstil oldu.

Kordsa Teknik Tekstil hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden hisse senediSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil24,1824,40-0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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