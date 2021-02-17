Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

17.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:36
Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kordsa Teknik Tekstil25,9624,127,63
Ford Otosan167,20157,206,36
Türk Traktör214,90202,206,28
Hektaş28,5827,085,54
Sasa Polyester42,8041,183,93
Bera Holding28,1627,103,91
Halkbank5,435,253,43
Net Holding4,384,243,30
Karsan Otomotiv5,054,912,85
Vestel29,2428,462,74
Tofaş Oto Fabrikası36,6635,702,69
Otokar388,00379,002,37
İş Yatırım Menkul Değerler20,3219,872,26
GSD Holding2,692,641,89
Migros Ticaret44,7043,881,87
Pınar Süt26,8626,501,36
Doğuş Otomotiv36,3835,961,17
Halk GMYO3,613,571,12
Deva Holding34,8234,441,10
Kartonsan78,2577,401,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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