Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
17.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:36
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kordsa Teknik...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,96
|24,12
|7,63
|Ford Otosan
|167,20
|157,20
|6,36
|Türk Traktör
|214,90
|202,20
|6,28
|Hektaş
|28,58
|27,08
|5,54
|Sasa Polyester
|42,80
|41,18
|3,93
|Bera Holding
|28,16
|27,10
|3,91
|Halkbank
|5,43
|5,25
|3,43
|Net Holding
|4,38
|4,24
|3,30
|Karsan Otomotiv
|5,05
|4,91
|2,85
|Vestel
|29,24
|28,46
|2,74
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,66
|35,70
|2,69
|Otokar
|388,00
|379,00
|2,37
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,32
|19,87
|2,26
|GSD Holding
|2,69
|2,64
|1,89
|Migros Ticaret
|44,70
|43,88
|1,87
|Pınar Süt
|26,86
|26,50
|1,36
|Doğuş Otomotiv
|36,38
|35,96
|1,17
|Halk GMYO
|3,61
|3,57
|1,12
|Deva Holding
|34,82
|34,44
|1,10
|Kartonsan
|78,25
|77,40
|1,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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