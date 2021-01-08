Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

08.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:54
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Traktör184,60190,80-3,25
Bursa Çimento11,9412,30-2,93
Otokar418,50430,90-2,88
Emlak Konut GMYO2,542,60-2,31
Brisa22,2822,72-1,94
Tat Gıda11,2711,49-1,91
Sasa Polyester22,8023,16-1,55
Doğan Holding3,383,43-1,46
İhlas Gayrimenkul1,401,42-1,41
Enerjisa Enerji13,0113,18-1,29
Alarko GMYO25,4625,78-1,24
Gübre Fabrikaları71,6072,40-1,10
Eczacıbaşı İlaç7,617,68-0,91
Net Holding3,403,43-0,87
Borusan Mannesmann32,6232,90-0,85
Akçansa18,4718,61-0,75
Arçelik31,6431,82-0,57
Akiş GMYO3,563,58-0,56
Gözde Girişim7,287,32-0,55
Deva Holding25,7025,84-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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