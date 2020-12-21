Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

21.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:37
Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO4,604,199,79
Borusan Mannesmann24,9823,008,61
Selçuk Ecza Deposu15,7814,756,98
Çelebi125,90118,206,51
Netaş Telekomünikasyon22,6821,405,98
Otokar275,60260,205,92
Good-Year8,127,744,91
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,921,844,35
Akçansa17,5816,854,33
Alcatel Lucent Teletaş28,2227,442,84
Aselsan18,3417,842,80
Kerevitaş Gıda6,776,612,42
Odaş Elektrik4,053,962,27
ARD Bilişim Teknolojileri45,6244,622,24
Pınar Süt21,3620,902,20
İndeks Bilgisayar16,7016,362,08
Deva Holding24,5624,081,99
Tat Gıda10,7010,521,71
Bizim Mağazaları15,6615,421,56
Albaraka Türk1,991,961,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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