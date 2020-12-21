Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
21.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:37
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|4,60
|4,19
|9,79
|Borusan Mannesmann
|24,98
|23,00
|8,61
|Selçuk Ecza Deposu
|15,78
|14,75
|6,98
|Çelebi
|125,90
|118,20
|6,51
|Netaş Telekomünikasyon
|22,68
|21,40
|5,98
|Otokar
|275,60
|260,20
|5,92
|Good-Year
|8,12
|7,74
|4,91
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,92
|1,84
|4,35
|Akçansa
|17,58
|16,85
|4,33
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,22
|27,44
|2,84
|Aselsan
|18,34
|17,84
|2,80
|Kerevitaş Gıda
|6,77
|6,61
|2,42
|Odaş Elektrik
|4,05
|3,96
|2,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,62
|44,62
|2,24
|Pınar Süt
|21,36
|20,90
|2,20
|İndeks Bilgisayar
|16,70
|16,36
|2,08
|Deva Holding
|24,56
|24,08
|1,99
|Tat Gıda
|10,70
|10,52
|1,71
|Bizim Mağazaları
|15,66
|15,42
|1,56
|Albaraka Türk
|1,99
|1,96
|1,53
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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