Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
01.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:32
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sigorta 5,96 5,68 4,93 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sigorta
|5,96
|5,68
|4,93
|Gözde Girişim
|5,83
|5,59
|4,29
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,82
|30,70
|3,65
|Çemtaş
|15,26
|14,82
|2,97
|Bursa Çimento
|6,62
|6,43
|2,95
|Koza Madencilik
|12,93
|12,64
|2,29
|Gübre Fabrikaları
|32,84
|32,12
|2,24
|Koza Altın
|79,60
|77,90
|2,18
|Anadolu Grubu Holding
|19,29
|18,91
|2,01
|Pınar Süt
|22,02
|21,66
|1,66
|İpek Doğal Enerji
|11,81
|11,62
|1,64
|Oyak Çimento
|8,04
|7,92
|1,52
|Çelebi
|74,95
|73,90
|1,42
|Türk Hava Yolları
|10,63
|10,50
|1,24
|İş GMYO
|1,77
|1,75
|1,14
|Türk Traktör
|100,90
|100,00
|0,90
|DO-CO
|319,10
|316,30
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|9,54
|9,46
|0,85
|Koç Holding
|14,79
|14,67
|0,82
|Selçuk Ecza Deposu
|8,64
|8,58
|0,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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