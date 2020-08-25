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Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 12,62 11,83 6,68 ...

Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
25.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:27

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 12,62 11,83 6,68
Sasa Polyester 15,77 14,90 5,84
Karsan Otomotiv 2,93 2,77 5,78
Good-Year 4,72 4,57 3,28
Çelebi 74,00 72,20 2,49
Pegasus 47,56 46,46 2,37
Türk Hava Yolları 11,29 11,08 1,90
Global Yatırım Holding 4,39 4,32 1,62
Zorlu Enerji 2,57 2,53 1,58
Migros Ticaret 40,16 39,54 1,57
Güneş Sigorta 6,54 6,44 1,55
Bagfaş 14,02 13,82 1,45
Tümosan Motor ve Traktör 7,87 7,78 1,16
Vestel 16,78 16,59 1,15
DO-CO 333,60 330,00 1,09
Logo Yazılım 87,20 86,35 0,98
Otokar 139,50 138,30 0,87
Ülker Bisküvi 22,86 22,72 0,62
TAV Havalimanları 16,66 16,56 0,60
Aksa Enerji 5,14 5,11 0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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