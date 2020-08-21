Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 13,61...
21.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|13,61
|12,85
|5,91
|Enka İnşaat
|6,89
|6,62
|4,08
|Özak GMYO
|3,89
|3,74
|4,01
|Tekfen Holding
|15,82
|15,21
|4,01
|Zorlu Enerji
|3,02
|2,91
|3,78
|Otokar
|142,50
|137,80
|3,41
|Sasa Polyester
|14,56
|14,10
|3,26
|İpek Doğal Enerji
|14,00
|13,58
|3,09
|Petkim
|4,79
|4,65
|3,01
|Halkbank
|5,35
|5,20
|2,88
|Şekerbank
|1,58
|1,54
|2,60
|Halk GMYO
|2,16
|2,11
|2,37
|İş Finansal Kiralama
|3,89
|3,81
|2,10
|Sabancı Holding
|8,27
|8,11
|1,97
|Albaraka Türk
|1,61
|1,58
|1,90
|Vakıflar Bankası
|4,39
|4,31
|1,86
|Alarko Holding
|4,94
|4,85
|1,86
|Anadolu Grubu Holding
|17,27
|16,96
|1,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,38
|11,20
|1,61
|Good-Year
|4,63
|4,56
|1,54
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Kaynak: AA