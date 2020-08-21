Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Borusan Mannesmann 13,61...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 13,61 12,85 5,91 Enka İnşaat 6,89 6,62 4,08 Özak GMYO 3,89 3,74 4,01 Tekfen Holding 15,82 15,21 4,01 Zorlu Enerji 3,02 2,91 3,78 Otokar 142,50 137,80 3,41 Sasa Polyester 14,56 14,10 3,26 İpek Doğal Enerji 14,00 13,58 3,09 Petkim 4,79 4,65 3,01 Halkbank 5,35 5,20 2,88 Şekerbank 1,58 1,54 2,60 Halk GMYO 2,16 2,11 2,37 İş Finansal Kiralama 3,89 3,81 2,10 Sabancı Holding 8,27 8,11 1,97 Albaraka Türk 1,61 1,58 1,90 Vakıflar Bankası 4,39 4,31 1,86 Alarko Holding 4,94 4,85 1,86 Anadolu Grubu Holding 17,27 16,96 1,83 Kordsa Teknik Tekstil 11,38 11,20 1,61 Good-Year 4,63 4,56 1,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA