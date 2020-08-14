Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 5,09 4,63 9,94 ...
14.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|5,09
|4,63
|9,94
|Netaş Telekom.
|15,53
|14,44
|7,55
|Brisa
|11,56
|10,85
|6,54
|Good-Year
|4,77
|4,63
|3,02
|Doğan Holding
|2,09
|2,03
|2,96
|Aksa
|7,43
|7,28
|2,06
|Deva Holding
|23,04
|22,58
|2,04
|Albaraka Türk
|1,53
|1,50
|2,00
|Kerevitaş Gıda
|4,96
|4,89
|1,43
|Sasa Polyester
|13,24
|13,10
|1,07
|Tüpraş
|79,20
|78,40
|1,02
|Emlak Konut GMYO
|2,00
|1,98
|1,01
|Türk Traktör
|96,85
|96,00
|0,89
|Tat Gıda
|9,51
|9,43
|0,85
|Odaş Elektrik
|2,45
|2,43
|0,82
|Doğuş Otomotiv
|16,12
|16,01
|0,69
|Ege Endüstri
|688,80
|685,30
|0,51
|Vestel
|16,08
|16,00
|0,50
|Bursa Çimento
|5,66
|5,64
|0,35
|Enerjisa Enerji
|8,52
|8,51
|0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA