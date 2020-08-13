Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 14,77 13,85 6,64 ...
13.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|14,77
|13,85
|6,64
|Deva Holding
|22,40
|21,10
|6,16
|Logo Yazılım
|89,85
|85,65
|4,90
|Çimsa
|12,27
|11,72
|4,69
|Selçuk Ecza Deposu
|8,80
|8,46
|4,02
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|5,87
|2,73
|Torunlar GMYO
|3,84
|3,75
|2,40
|Güneş Sigorta
|6,23
|6,09
|2,30
|Tüpraş
|79,50
|77,75
|2,25
|Coca Cola İçecek
|46,20
|45,30
|1,99
|Karsan Otomotiv
|3,12
|3,06
|1,96
|Ülker Bisküvi
|23,14
|22,74
|1,76
|Çemtaş
|10,25
|10,08
|1,69
|Anadolu Efes
|20,42
|20,14
|1,39
|GSD Holding
|2,46
|2,43
|1,23
|Turkcell
|15,66
|15,50
|1,03
|MLP Sağlık
|18,02
|17,84
|1,01
|Zorlu Enerji
|2,38
|2,36
|0,85
|Tekfen Holding
|14,68
|14,58
|0,69
|Gübre Fabrikaları
|28,96
|28,80
|0,56
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Kaynak: AA