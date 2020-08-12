Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Pegasus 51,50 48,74 5,66 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 51,50 48,74 5,66 Çimsa 11,78 11,19 5,27 Akçansa 12,69 12,15 4,44 Halk GMYO 2,21 2,13 3,76 Coca Cola İçecek 44,50 43,10 3,25 Odaş Elektrik 2,43 2,37 2,53 Mavi Giyim 40,74 39,78 2,41 Çelebi 77,00 75,25 2,33 Karsan Otomotiv 3,11 3,04 2,30 Türk Hava Yolları 11,81 11,61 1,72 Borusan Mannesmann 12,74 12,53 1,68 Türk Telekom 7,44 7,32 1,64 İpek Doğal Enerji 12,17 12,00 1,42 Zorlu Enerji 2,39 2,36 1,27 Enka İnşaat 6,49 6,41 1,25 Koza Madencilik 13,36 13,21 1,14 Sabancı Holding 8,04 7,97 0,88 Bim Mağazalar 65,90 65,45 0,69 Kordsa Teknik Tekstil 11,67 11,60 0,60 Turkcell 15,22 15,13 0,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA