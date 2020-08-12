Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 51,50 48,74 5,66 ...
12.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|51,50
|48,74
|5,66
|Çimsa
|11,78
|11,19
|5,27
|Akçansa
|12,69
|12,15
|4,44
|Halk GMYO
|2,21
|2,13
|3,76
|Coca Cola İçecek
|44,50
|43,10
|3,25
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,37
|2,53
|Mavi Giyim
|40,74
|39,78
|2,41
|Çelebi
|77,00
|75,25
|2,33
|Karsan Otomotiv
|3,11
|3,04
|2,30
|Türk Hava Yolları
|11,81
|11,61
|1,72
|Borusan Mannesmann
|12,74
|12,53
|1,68
|Türk Telekom
|7,44
|7,32
|1,64
|İpek Doğal Enerji
|12,17
|12,00
|1,42
|Zorlu Enerji
|2,39
|2,36
|1,27
|Enka İnşaat
|6,49
|6,41
|1,25
|Koza Madencilik
|13,36
|13,21
|1,14
|Sabancı Holding
|8,04
|7,97
|0,88
|Bim Mağazalar
|65,90
|65,45
|0,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,67
|11,60
|0,60
|Turkcell
|15,22
|15,13
|0,59
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Kaynak: AA