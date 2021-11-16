Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,65
|1,72
|-4,07
|Halkbank
|4,84
|5,01
|-3,39
|Şekerbank
|1,20
|1,24
|-3,23
|Enka İnşaat
|12,74
|13,16
|-3,19
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,38
|22,06
|-3,08
|Gözde Girişim
|7,80
|8,01
|-2,62
|İş GMYO
|2,41
|2,47
|-2,43
|Vakıflar Bankası
|3,95
|4,04
|-2,23
|SASA Polyester
|33,08
|33,76
|-2,01
|İş Finansal Kiralama
|3,29
|3,35
|-1,79
|Coca Cola İçecek
|92,50
|94,15
|-1,75
|Vestel Beyaz Eşya
|6,78
|6,90
|-1,74
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|2,32
|-1,72
|Arçelik
|38,82
|39,44
|-1,57
|İskenderun Demir Çelik
|16,24
|16,48
|-1,46
|Türk Traktör
|180,40
|183,00
|-1,42
|Eczacıbaşı İlaç
|6,48
|6,57
|-1,37
|Kardemir (D)
|7,66
|7,74
|-1,03
|Doğan Holding
|2,91
|2,94
|-1,02
|Esenboğa Elektrik
|28,52
|28,80
|-0,97
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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