Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye Sınai...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,651,72-4,07
Halkbank4,845,01-3,39
Şekerbank1,201,24-3,23
Enka İnşaat12,7413,16-3,19
Biotrend Çevre ve Enerji21,3822,06-3,08
Gözde Girişim7,808,01-2,62
İş GMYO2,412,47-2,43
Vakıflar Bankası3,954,04-2,23
SASA Polyester33,0833,76-2,01
İş Finansal Kiralama3,293,35-1,79
Coca Cola İçecek92,5094,15-1,75
Vestel Beyaz Eşya6,786,90-1,74
İzmir Demir Çelik2,282,32-1,72
Arçelik38,8239,44-1,57
İskenderun Demir Çelik16,2416,48-1,46
Türk Traktör180,40183,00-1,42
Eczacıbaşı İlaç6,486,57-1,37
Kardemir (D)7,667,74-1,03
Doğan Holding2,912,94-1,02
Esenboğa Elektrik28,5228,80-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title