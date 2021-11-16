Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,65 1,72 -4,07 Halkbank 4,84 5,01 -3,39 Şekerbank 1,20 1,24 -3,23 Enka İnşaat 12,74 13,16 -3,19 Biotrend Çevre ve Enerji 21,38 22,06 -3,08 Gözde Girişim 7,80 8,01 -2,62 İş GMYO 2,41 2,47 -2,43 Vakıflar Bankası 3,95 4,04 -2,23 SASA Polyester 33,08 33,76 -2,01 İş Finansal Kiralama 3,29 3,35 -1,79 Coca Cola İçecek 92,50 94,15 -1,75 Vestel Beyaz Eşya 6,78 6,90 -1,74 İzmir Demir Çelik 2,28 2,32 -1,72 Arçelik 38,82 39,44 -1,57 İskenderun Demir Çelik 16,24 16,48 -1,46 Türk Traktör 180,40 183,00 -1,42 Eczacıbaşı İlaç 6,48 6,57 -1,37 Kardemir (D) 7,66 7,74 -1,03 Doğan Holding 2,91 2,94 -1,02 Esenboğa Elektrik 28,52 28,80 -0,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi