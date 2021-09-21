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Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları24,0423,382,82
Selçuk Ecza Deposu8,718,492,59
Esenboğa Elektrik32,4231,682,34
Torunlar GMYO3,613,532,27
Şok Marketler Ticaret12,5712,322,03
Pegasus70,4069,101,88
Türk Hava Yolları13,0512,811,87
İhlas Holding0,570,561,79
Alarko GMYO21,2420,881,72
Nuh Çimento32,8432,301,67
MLP Sağlık26,8426,401,67
İş GMYO1,901,871,60
Hedef Girişim2,722,681,49
Tüpraş109,10107,501,49
Alarko Holding9,018,891,35
RTA Laboratuvarları23,5623,281,20
Eczacıbaşı İlaç5,945,871,19
Afyon Çimento3,453,411,17
Borusan Mannesmann22,7622,501,16
İhlas Gayrimenkul0,900,891,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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