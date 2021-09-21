Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|24,04
|23,38
|2,82
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|8,49
|2,59
|Esenboğa Elektrik
|32,42
|31,68
|2,34
|Torunlar GMYO
|3,61
|3,53
|2,27
|Şok Marketler Ticaret
|12,57
|12,32
|2,03
|Pegasus
|70,40
|69,10
|1,88
|Türk Hava Yolları
|13,05
|12,81
|1,87
|İhlas Holding
|0,57
|0,56
|1,79
|Alarko GMYO
|21,24
|20,88
|1,72
|Nuh Çimento
|32,84
|32,30
|1,67
|MLP Sağlık
|26,84
|26,40
|1,67
|İş GMYO
|1,90
|1,87
|1,60
|Hedef Girişim
|2,72
|2,68
|1,49
|Tüpraş
|109,10
|107,50
|1,49
|Alarko Holding
|9,01
|8,89
|1,35
|RTA Laboratuvarları
|23,56
|23,28
|1,20
|Eczacıbaşı İlaç
|5,94
|5,87
|1,19
|Afyon Çimento
|3,45
|3,41
|1,17
|Borusan Mannesmann
|22,76
|22,50
|1,16
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,89
|1,12
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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