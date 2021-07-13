Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 3,81 3,92 -2,81 RTA Laboratuvarları 20,64 21,20 -2,64 Nuh Çimento 37,00 37,96 -2,53 Çimsa 22,68 23,22 -2,33 İş Yatırım Menkul Değerler 12,94 13,24 -2,27 Fenerbahçe Futbol 35,84 36,62 -2,13 Jantsa Jant Sanayi 70,25 71,70 -2,02 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,99 -2,02 Bera Holding 10,93 11,14 -1,89 İndeks Bilgisayar 5,83 5,94 -1,85 İhlas Holding 0,55 0,56 -1,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,64 6,76 -1,78 Çemaş Döküm 1,13 1,15 -1,74 Türk Traktör 163,50 166,30 -1,68 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,21 1,23 -1,63 Galatasaray Sportif 3,63 3,69 -1,63 Ford Otosan 169,90 172,70 -1,62 Netaş Telekomünikasyon 18,88 19,19 -1,62 Odaş Elektrik 1,84 1,87 -1,60 Kordsa Teknik Tekstil 19,50 19,81 -1,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi