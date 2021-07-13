Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding3,813,92-2,81
RTA Laboratuvarları20,6421,20-2,64
Nuh Çimento37,0037,96-2,53
Çimsa22,6823,22-2,33
İş Yatırım Menkul Değerler12,9413,24-2,27
Fenerbahçe Futbol35,8436,62-2,13
Jantsa Jant Sanayi70,2571,70-2,02
İhlas Gayrimenkul0,970,99-2,02
Bera Holding10,9311,14-1,89
İndeks Bilgisayar5,835,94-1,85
İhlas Holding0,550,56-1,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,646,76-1,78
Çemaş Döküm1,131,15-1,74
Türk Traktör163,50166,30-1,68
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,211,23-1,63
Galatasaray Sportif3,633,69-1,63
Ford Otosan169,90172,70-1,62
Netaş Telekomünikasyon18,8819,19-1,62
Odaş Elektrik1,841,87-1,60
Kordsa Teknik Tekstil19,5019,81-1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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