Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Net...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|3,81
|3,92
|-2,81
|RTA Laboratuvarları
|20,64
|21,20
|-2,64
|Nuh Çimento
|37,00
|37,96
|-2,53
|Çimsa
|22,68
|23,22
|-2,33
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,94
|13,24
|-2,27
|Fenerbahçe Futbol
|35,84
|36,62
|-2,13
|Jantsa Jant Sanayi
|70,25
|71,70
|-2,02
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,99
|-2,02
|Bera Holding
|10,93
|11,14
|-1,89
|İndeks Bilgisayar
|5,83
|5,94
|-1,85
|İhlas Holding
|0,55
|0,56
|-1,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,64
|6,76
|-1,78
|Çemaş Döküm
|1,13
|1,15
|-1,74
|Türk Traktör
|163,50
|166,30
|-1,68
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,21
|1,23
|-1,63
|Galatasaray Sportif
|3,63
|3,69
|-1,63
|Ford Otosan
|169,90
|172,70
|-1,62
|Netaş Telekomünikasyon
|18,88
|19,19
|-1,62
|Odaş Elektrik
|1,84
|1,87
|-1,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,50
|19,81
|-1,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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