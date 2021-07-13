Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 1.042,10 998,60 4,36 Erbosan 147,80 144,50 2,28 Migros Ticaret 33,40 32,84 1,71 Anadolu Efes 22,14 21,80 1,56 Doğan Holding 2,71 2,67 1,50 Koç Holding 19,80 19,51 1,49 Torunlar GMYO 3,21 3,17 1,26 Hektaş 7,39 7,31 1,09 Vakıflar Bankası 3,51 3,48 0,86 Bim Mağazalar 61,80 61,30 0,82 Türk Telekom 6,46 6,41 0,78 Arçelik 32,56 32,32 0,74 Şok Marketler Ticaret 11,24 11,16 0,72 Aksa Enerji 11,49 11,41 0,70 Eczacıbaşı Yatırım 36,88 36,64 0,66 İş GMYO 1,86 1,85 0,54 Pegasus 72,00 71,65 0,49 Halkbank 4,86 4,84 0,41 Şişe Cam 7,63 7,60 0,39 Ege Endüstri 1.223,00 1.218,70 0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi