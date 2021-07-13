Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.042,10
|998,60
|4,36
|Erbosan
|147,80
|144,50
|2,28
|Migros Ticaret
|33,40
|32,84
|1,71
|Anadolu Efes
|22,14
|21,80
|1,56
|Doğan Holding
|2,71
|2,67
|1,50
|Koç Holding
|19,80
|19,51
|1,49
|Torunlar GMYO
|3,21
|3,17
|1,26
|Hektaş
|7,39
|7,31
|1,09
|Vakıflar Bankası
|3,51
|3,48
|0,86
|Bim Mağazalar
|61,80
|61,30
|0,82
|Türk Telekom
|6,46
|6,41
|0,78
|Arçelik
|32,56
|32,32
|0,74
|Şok Marketler Ticaret
|11,24
|11,16
|0,72
|Aksa Enerji
|11,49
|11,41
|0,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,88
|36,64
|0,66
|İş GMYO
|1,86
|1,85
|0,54
|Pegasus
|72,00
|71,65
|0,49
|Halkbank
|4,86
|4,84
|0,41
|Şişe Cam
|7,63
|7,60
|0,39
|Ege Endüstri
|1.223,00
|1.218,70
|0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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