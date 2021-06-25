Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alkim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alkim Kimya15,9615,234,79
Doğuş Otomotiv23,0222,343,04
Nuh Çimento43,0241,802,92
Arçelik29,7829,142,20
Deva Holding25,3824,921,85
Kerevitaş Gıda4,564,481,79
İş Yatırım Menkul Değerler14,3714,121,77
Kartonsan55,5554,651,65
Vestel32,1031,601,58
Eczacıbaşı İlaç5,985,891,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,956,851,46
Konya Çimento816,60806,301,28
Enerjisa Enerji10,7510,621,22
Selçuk Ecza Deposu8,888,800,91
Şok Marketler Ticaret11,6311,530,87
Parsan29,9629,740,74
Petkim5,485,440,74
Alarko Holding8,638,570,70
Fenerbahçe Futbol39,0638,800,67
Brisa21,2021,060,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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