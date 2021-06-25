Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alkim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|15,96
|15,23
|4,79
|Doğuş Otomotiv
|23,02
|22,34
|3,04
|Nuh Çimento
|43,02
|41,80
|2,92
|Arçelik
|29,78
|29,14
|2,20
|Deva Holding
|25,38
|24,92
|1,85
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|4,48
|1,79
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,37
|14,12
|1,77
|Kartonsan
|55,55
|54,65
|1,65
|Vestel
|32,10
|31,60
|1,58
|Eczacıbaşı İlaç
|5,98
|5,89
|1,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,95
|6,85
|1,46
|Konya Çimento
|816,60
|806,30
|1,28
|Enerjisa Enerji
|10,75
|10,62
|1,22
|Selçuk Ecza Deposu
|8,88
|8,80
|0,91
|Şok Marketler Ticaret
|11,63
|11,53
|0,87
|Parsan
|29,96
|29,74
|0,74
|Petkim
|5,48
|5,44
|0,74
|Alarko Holding
|8,63
|8,57
|0,70
|Fenerbahçe Futbol
|39,06
|38,80
|0,67
|Brisa
|21,20
|21,06
|0,66
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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