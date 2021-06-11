Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bagfaş21,2022,38-5,27Ege Endüstri1.293,201.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bagfaş21,2022,38-5,27
Ege Endüstri1.293,201.330,10-2,77
Jantsa Jant Sanayi85,8587,70-2,11
İhlas Gayrimenkul1,231,25-1,60
Yataş14,0114,23-1,55
Koza Altın126,50128,40-1,48
İpek Doğal Enerji13,4813,65-1,25
Alarko GMYO22,5622,84-1,23
Ege Gübre188,50190,80-1,21
Aksa Enerji12,9413,08-1,07
Koza Madencilik16,1716,34-1,04
Esenboğa Elektrik31,8232,14-1,00
GSD Holding2,072,09-0,96
Emlak Konut GMYO2,142,16-0,93
Tofaş Oto. Fab.31,3431,62-0,89
Kervan Gıda15,8616,00-0,88
Selçuk Ecza Deposu9,109,18-0,87
Sabancı Holding9,519,58-0,73
Kordsa Teknik Tekstil22,4822,64-0,71
İş Y. Men. Değ.15,5115,61-0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi...
Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 14:38:29. #1.14#

title