Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bagfaş21,2022,38-5,27Ege Endüstri1.293,201.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|21,20
|22,38
|-5,27
|Ege Endüstri
|1.293,20
|1.330,10
|-2,77
|Jantsa Jant Sanayi
|85,85
|87,70
|-2,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,25
|-1,60
|Yataş
|14,01
|14,23
|-1,55
|Koza Altın
|126,50
|128,40
|-1,48
|İpek Doğal Enerji
|13,48
|13,65
|-1,25
|Alarko GMYO
|22,56
|22,84
|-1,23
|Ege Gübre
|188,50
|190,80
|-1,21
|Aksa Enerji
|12,94
|13,08
|-1,07
|Koza Madencilik
|16,17
|16,34
|-1,04
|Esenboğa Elektrik
|31,82
|32,14
|-1,00
|GSD Holding
|2,07
|2,09
|-0,96
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,16
|-0,93
|Tofaş Oto. Fab.
|31,34
|31,62
|-0,89
|Kervan Gıda
|15,86
|16,00
|-0,88
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|9,18
|-0,87
|Sabancı Holding
|9,51
|9,58
|-0,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,48
|22,64
|-0,71
|İş Y. Men. Değ.
|15,51
|15,61
|-0,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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