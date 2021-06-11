Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bagfaş21,2022,38-5,27Ege Endüstri1.293,201.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 21,20 22,38 -5,27 Ege Endüstri 1.293,20 1.330,10 -2,77 Jantsa Jant Sanayi 85,85 87,70 -2,11 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,25 -1,60 Yataş 14,01 14,23 -1,55 Koza Altın 126,50 128,40 -1,48 İpek Doğal Enerji 13,48 13,65 -1,25 Alarko GMYO 22,56 22,84 -1,23 Ege Gübre 188,50 190,80 -1,21 Aksa Enerji 12,94 13,08 -1,07 Koza Madencilik 16,17 16,34 -1,04 Esenboğa Elektrik 31,82 32,14 -1,00 GSD Holding 2,07 2,09 -0,96 Emlak Konut GMYO 2,14 2,16 -0,93 Tofaş Oto. Fab. 31,34 31,62 -0,89 Kervan Gıda 15,86 16,00 -0,88 Selçuk Ecza Deposu 9,10 9,18 -0,87 Sabancı Holding 9,51 9,58 -0,73 Kordsa Teknik Tekstil 22,48 22,64 -0,71 İş Y. Men. Değ. 15,51 15,61 -0,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi...