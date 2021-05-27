Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus82,8579,254,54
Aksa16,8616,293,50
Hektaş9,459,192,83
GSD Holding1,821,772,82
Türk Hava Yolları13,4013,052,68
Alarko Holding10,4710,242,25
Net Holding5,545,422,21
TAV Havalimanları23,7023,202,16
Polisan Holding2,942,891,73
Ford Otosan171,60168,701,72
Eczacıbaşı İlaç6,296,191,62
İş Yatırım Menkul Değerler17,4217,151,57
Sabancı Holding8,598,471,42
Coca Cola İçecek78,9577,881,37
Verusa Holding57,6056,851,32
Enerjisa Enerji10,8410,701,31
Tukaş7,137,041,28
Migros Ticaret36,0035,581,18
Aksa Enerji13,1412,991,15
Vestel32,8832,521,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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