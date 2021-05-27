Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|82,85
|79,25
|4,54
|Aksa
|16,86
|16,29
|3,50
|Hektaş
|9,45
|9,19
|2,83
|GSD Holding
|1,82
|1,77
|2,82
|Türk Hava Yolları
|13,40
|13,05
|2,68
|Alarko Holding
|10,47
|10,24
|2,25
|Net Holding
|5,54
|5,42
|2,21
|TAV Havalimanları
|23,70
|23,20
|2,16
|Polisan Holding
|2,94
|2,89
|1,73
|Ford Otosan
|171,60
|168,70
|1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|6,29
|6,19
|1,62
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,42
|17,15
|1,57
|Sabancı Holding
|8,59
|8,47
|1,42
|Coca Cola İçecek
|78,95
|77,88
|1,37
|Verusa Holding
|57,60
|56,85
|1,32
|Enerjisa Enerji
|10,84
|10,70
|1,31
|Tukaş
|7,13
|7,04
|1,28
|Migros Ticaret
|36,00
|35,58
|1,18
|Aksa Enerji
|13,14
|12,99
|1,15
|Vestel
|32,88
|32,52
|1,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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