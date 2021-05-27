Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 82,85 79,25 4,54 Aksa 16,86 16,29 3,50 Hektaş 9,45 9,19 2,83 GSD Holding 1,82 1,77 2,82 Türk Hava Yolları 13,40 13,05 2,68 Alarko Holding 10,47 10,24 2,25 Net Holding 5,54 5,42 2,21 TAV Havalimanları 23,70 23,20 2,16 Polisan Holding 2,94 2,89 1,73 Ford Otosan 171,60 168,70 1,72 Eczacıbaşı İlaç 6,29 6,19 1,62 İş Yatırım Menkul Değerler 17,42 17,15 1,57 Sabancı Holding 8,59 8,47 1,42 Coca Cola İçecek 78,95 77,88 1,37 Verusa Holding 57,60 56,85 1,32 Enerjisa Enerji 10,84 10,70 1,31 Tukaş 7,13 7,04 1,28 Migros Ticaret 36,00 35,58 1,18 Aksa Enerji 13,14 12,99 1,15 Vestel 32,88 32,52 1,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi